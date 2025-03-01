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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

01.03.2025 01:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar ve Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy atandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Lefkoşa Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan ve Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete erdoğan
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