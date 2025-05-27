Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı! Samimi yaprak sarma sohbeti dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Mutfakları etkinliğine katıldı. Etkinlikte MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Daniola Zanna ve Mehmet Yalçınkaya da yer aldı.

Etkinlikte yaprak sarma üzerine yapılan sohbet ise dikkat çekti. O anları ise gazeteci Adem Metan paylaştı:

"El emeği, göz nuru yaprak sarma… Bu kez, sadece yenmedi; konuşuldu. Nevşehir’de, Anadoludakiler buluşmasında; yaprak sarmanın hikayesi, sıcak bir sohbetin konusu oldu. Ben de bu sohbeti sizler için kayda aldım."