Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakan Adayı Zeydi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİPLOMATİK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmenin hedeflendiğini, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

