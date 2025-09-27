HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü, Sumud filosu hassasiyeti için memnuniyetini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'in Sumud filosu konusunda gösterdiği hassasiyeti büyük memnuniyetle karşıladığını belirtti. Görüşmede aynı zamanda Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Mustafa Fidan

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındanyaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya lideri Sanchez ile telefonda görüştüğü duyuruldu. İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

ERDOĞAN, İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'LE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'nın Erdoğan-Sanchez görüşmesini duyurduğu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

"SUMUD FİLOSU KONUSUNDAKİ HASSASİYETİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanımız, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti."

