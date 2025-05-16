Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terörü biterse bazılarının beslendikleri bataklık da kuruyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Gençlik Festivali programında konuştu. Erdoğan Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı ve "Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ DİPLOMASİSİNİN DÜNYADA ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Bizim millet olarak hafızamızda ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda, o tarihin birikimi var, tecrübesi var. Bizi büyük millet yapan da o tecrübedir"

"Gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça daha güçlü bir Türkiye görüyorum"

"Barış diplomasisinin öncülüğünü bugün dünyada Türkiye üstleniyor"

"BU TOPRAKLAR İÇİN ÇOK MÜCADELE VERDİK"

"Vatanımız olan bu topraklarda özgür yaşayabilmek için çok mücadele verdik. Ömrünün baharında fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. On binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik. Kahraman güvenlik güçlerimiz kahraman korucularımız bu vatan için, hepimizin huzuru için şehit oldular, gazi oldular. Hepsinden Allah razı olsun."

"Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden birisi Terörsüz Türkiye'dir"

"PKK TERÖRÜ BİTERSE BAZILARININ YILLARDIR EKMEK YEDİĞİ DÜZEN BOZULACAK"

"PKK kendini feshedince, bazıları adeta PKK'ya gidip 'yapmayın, bırakmayın' diyecekler. Neden? Çünkü terör biterse beslendikleri bataklık kuruyacak. İstismar alanları kaybolacak. Terör biterse, ideolojileri, kumdan kaleleri yıkılacak. Terör biterse, yıllarca yemek yedikleri düzen bozulacak. Bu yüzden feryat figan ediyorlar. Dahası, Cumhur İttifakı bunu başarmasın da varsın terör devam etsin diyenler var."

"(Terör) Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız."