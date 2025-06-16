HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 2,5 saat sürdü.

AA-20250616-38296160-38296153-CUMHURBASKANLIGI_KULLIYESINDE_KABINE_TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, İran-İsrail savaşı, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtilmişti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum."

"Bayram boyunca hjndarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmek üzere kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızda 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. "

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN SATIŞI

"Yaklaşık 15 milyar doları bulan tarihi anlaşmanın ülkemiz ve Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

"Bölgemizde çok ciddi gerilim, çatışma ve savaşlar yaşanıyor. Gazze'de katliam yapan İsrail, şimdi de komşumuz İran'a bir saldırı başlattı. İran’ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. En başından beri İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk bugün de aynı noktadayız. Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Şimdiye kadar birçok liderle görüşmem oldu. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık. Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım yaşanacak başka felaketlere yol açar. Bu felaketler genellikle zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır"

"Gazze'yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama o vakit iş işten geçmiş olacak. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia! İran, Trump'tan yardım istediÇarpıcı iddia! İran, Trump'tan yardım istedi
Sosyal medyada kendisini kadın gibi tanıttı! Sokak ortasında cinayete kurban gittiSosyal medyada kendisini kadın gibi tanıttı! Sokak ortasında cinayete kurban gitti

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden askeri hamle! 'Cesaret 2' aşamasına geçtiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden askeri hamle! 'Cesaret 2' aşamasına geçtiler

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu vurdu: Canlı yayında spiker korku dolu anlar yaşadı

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu vurdu: Canlı yayında spiker korku dolu anlar yaşadı

Altın için 'O ihtimal ortadan kalktı'

Altın için 'O ihtimal ortadan kalktı'

Kanun teklifi sunuldu: Menzile ve bataryaya göre ÖTV değişebilecek

Kanun teklifi sunuldu: Menzile ve bataryaya göre ÖTV değişebilecek

Sosyal medyada kendisini kadın gibi tanıttı! Sokak ortasında cinayete kurban gitti

Sosyal medyada kendisini kadın gibi tanıttı! Sokak ortasında cinayete kurban gitti

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.