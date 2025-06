Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, İran-İsrail savaşı, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtilmişti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum."

"Bayram boyunca hjndarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmek üzere kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızda 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. "

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN SATIŞI

"Yaklaşık 15 milyar doları bulan tarihi anlaşmanın ülkemiz ve Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

"Bölgemizde çok ciddi gerilim, çatışma ve savaşlar yaşanıyor. Gazze'de katliam yapan İsrail, şimdi de komşumuz İran'a bir saldırı başlattı. İran’ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. En başından beri İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk bugün de aynı noktadayız. Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Şimdiye kadar birçok liderle görüşmem oldu. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık. Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım yaşanacak başka felaketlere yol açar. Bu felaketler genellikle zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır"

"Gazze'yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama o vakit iş işten geçmiş olacak. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir"