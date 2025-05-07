Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle ülkemizin makus talihini değiştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Türkiye olarak enerjide adeta kendimizle yarış halindeyiz. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığı herkes tarafından ifade ediliyor.

"GELECEKTE ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ REKABET DAHA DA KIZIŞACAK"

Enerji talebimiz hızla yükselirken hidrokarbon başta olmak üzere temel enerji kaynaklarımız erimekte, yine aynı süreçte dünyamız kirlenmektedir. Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da kızışacak.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI HER DEVLET İÇİN BEKA MESELESİ"

Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiç değişmedi, hiçbir zaman da değişmeyecek. Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak görmüyoruz. Sömürmeye değil, beraberce kazanmaya talibiz.

Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerde ülkemizin makus talihini değiştirdi. Akkuyu ile ülkemizi farklı bir lige yükselttik.

"HEDEFİMİZ İTHALATI DÜŞÜREREK ENEJİ FATURAMIZI HAFİFLETMEK"

Ülkemizin geniş yenilenebilir enerji potansiyelinin daha fazla kullanılması, enerji stratejimizin temel unsurlarını teşkil ediyor. Hedefimiz ithalatı düşürerek enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır.

"MUHALEFET GÖZLERİNE BANT ÇEKMİŞ"

(Muhalefete tepki) Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış dış politikaymış enerji hamleleriymiş, üzülerek söylüyorum bunların hiçbirini takip etmiyorlar. Hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde maalesef bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar.

"SANTRALLERİN YAKLAŞIK MALİYETİ 5 MİLYAR DOLAR"

Onlar enerjilerini boşa harcarken biz tüm enerjimizi Türkiye yılının inşasına sarf etmiş durumdayız. Hakaretle tehditle değil burada olduğu gibi eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla projelerimizle konuşuyoruz.

2024 yılında 81 ilde irili ufaklı toplam 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye aldık. Santrallerin yaklaşık maliyeti 5 milyar dolar.