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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a ayak bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a ayak bastı

Erdoğan'ı Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kente geldi.

"Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ev sahibi Macaristan Başbakanı Victor Orban başta olmak üzere katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan cumhurbaşkanı erdoğan ziyaret
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