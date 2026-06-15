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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıfır atık hareketi küresele bir seferberliğe dönüştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. COP31 Taraflar Konferansı öncesinde 5.000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz Sıfır Atık Forumu'nda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıfır atık hareketi küresele bir seferberliğe dönüştü"
Melih Kadir Yılmaz

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamalarda sıfır atık konusuna da değindi.

"ÇEVRE DİPLOMASİSİ ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERMİŞ DURUMDAYIZ"

Sıfır atık hareketinin küresele bir seferberliğe dönüştüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği Sıfır Atık Forumu'nu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik.

COP31 Taraflar Konferansı öncesinde 5.000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz Sıfır Atık Forumu'nda emeği geçenleri tebrik ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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