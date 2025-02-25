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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

25.02.2025 19:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye’nin Sırbistan’da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan cumhurbaşkanı erdoğan
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