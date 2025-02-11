Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son vermeli" diyerek tepki gösterdi: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İbrahim, konuşmasında "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Önümüzdeki dönemde inşallah Malezya ile kapsamı stratejik ortaklığımıza uygun olarak ilerletmeye devam edeceğiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. Malezya ile 11 anlaşma imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki çeşitliliği artıracağız.
Filistin'e yardımlarımız devam edecek.
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