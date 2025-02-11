Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son vermeli" diyerek tepki gösterdi: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

Önümüzdeki dönemde inşallah Malezya ile kapsamı stratejik ortaklığımıza uygun olarak ilerletmeye devam edeceğiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. Malezya ile 11 anlaşma imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki çeşitliliği artıracağız.