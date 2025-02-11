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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son vermeli" diyerek tepki gösterdi: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son vermeli" diyerek tepki gösterdi: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

11.02.2025 09:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım alanlarındaki çeşitliliğin artırılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca Filistin'e yardımların devam edeceğini belirtirken İsrail'e tepki gösterdi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Erdoğan hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son vermeli" diyerek tepki gösterdi: İsrail verdiği sözleri yine tutmadı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İBRAHİM'DEN ERDOĞAN'A: ADALET SAVUNUCUSU, İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU BİR LİDER

İbrahim, konuşmasında "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Önümüzdeki dönemde inşallah Malezya ile kapsamı stratejik ortaklığımıza uygun olarak ilerletmeye devam edeceğiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. Malezya ile 11 anlaşma imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki çeşitliliği artıracağız.

  • Filistin'e yardımlarımız devam edecek.

  • İsrail verdiği sözleri yine tutmadı, ateşkese yine uymuyor. Katliam politikasında ısrarcı. İsrail Filistin'de sürdürdüğü işgallere son vermeli. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması şart.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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