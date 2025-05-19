Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an hazırlık sürüyor" diyerek duyurdu! 'Yeni anayasa' mesajı: "Eksiklerimizi giderip milletimize kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve sporcularla bir araya geldi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: TERÖRÜN KALINTISININ DAHİ OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞALLAH EMANET EDECEĞİZ

Programın başında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından mikrofonu alan gençler ve sporcular, Erdoğan'a sorularını yöneltti.

YENİ ANAYASA MESAJI: 20 SENE ÖNCESİNİN ANAYASASIYLA GİDEMEYİZ

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bir soruya yanıt olarak Erdoğan şöyle konuştu:

"Yeni anayasa konusunda çalışmamak veya onu ertelemek mümkün değil. Şu an itibarıyla yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışma sürdürülüyor. Biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa... Bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. Eksiklerimizi gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız."