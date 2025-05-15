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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniter yapı, bayrak, dil tartışma konusu değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet ve Şeref Belgesi Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Kimsenin korkusu olmasın. Üniter yapı, bayrak, dil tartışma konusu değil. Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın. Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniter yapı, bayrak, dil tartışma konusu değil"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet ve Şeref Belgesi Töreni'nde gündeme dair önemli konular hakkında açıklamalar yapıyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

"ÜNİTER YAPIMIZ, BAYRAĞIMIZ, RESMİ DİLİMİZ ASLA TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR"

"Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir.

Yapıcı eleştirilere açığız bundan da büyük memnuniyet duyarız. Biz sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye çabalarımızda sizlerin katkısı kritik öneme sahip. Türkiye 1984 yılından beri bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında 10 binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik. Terörün doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör baronları diyoruz ya terörün eylemlerinden başkaları da şahsi rant elde etti. Silah tüccarları, zehir tacirleri... Terörün gölgesinde işlerini büyüttüler. Geçmiş bu meselenin çözümü için çok cesur adımlar atıldı ama bu çözüm engellendi. Türkiye gerçekten çok bedeller ödedi. Binlerce annenin yüreğine kor ateş düştü. Türk Kürt kardeşliği çokça yara aldı. Terör örgütünün beslenme alanlarını kuruttuk.

"FARKLI ÜLKELERİN YOLLARINDA MİLLİ MARKAMIZ OLAN TOGG'U GÖRECEĞİZ"

Togg iç pazarda lider konumda. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelerin yollarında milli markamız olan Togg'u göreceğiz. 2023 hedeflerine birlikte ulaştık şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bu ülkeye eser kazandırmanın heyecanını ve haklı kıvancını kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz.

Deprem bölgesinde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 252 bin konutunu da tamamlayarak sene sonunda 453 bin konutun anahtarlarını sahiplerine teslim etmiş olacağız.

DEPREM BÖLGESİNDE 252 BİM KONUT TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

Türkiye'nin ekonomi alanında yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attık. İhracat hacmini 36 milyar dolardan 265 milyar dolara çıkardık. Ekonominin geldiği noktaya şahitsiniz. İleri giden bir Türkiye ortaya çıktı."

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Türkiye erdoğan terör arananlar
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