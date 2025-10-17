Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'nci yılında andı.
17.10.2025 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
