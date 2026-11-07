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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karabağ ı ziyaret edecek 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabağ recep tayip erdoğan
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