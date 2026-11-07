Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır