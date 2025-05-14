Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerde 'Yetki paylaşımı' çıkışı: "Gözden geçirilmelidir" Dikkat çeken 'kayyum' mesajı

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:



"14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, milletin teveccühüyle Demokrat Parti ülke yönetimini devralmıştır. Halkımız tek parti faşizminin ardından Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşımıştır. Rahmetli Menderes, döneminin CHP'sinin provokasyon siyasetine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye çok önemli hizmetler yapmıştır. İmam Hatipler onun gayreti ile açılmıştır. Yıllarca gariplikten fakirlikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı ilk kez onun zamanında çıkarmıştır. Başta Şehit Başbakanımızın Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyoruz.

"YENİ BİR SAFYAYA GEÇMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahlarını teslim kararını aldığını açıklaması ile terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimizi, beraberliği, kardeşliğimizi yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. Türkiye Cumuhriyeti kendi meselesini, kendi vatandaşlarının iradesi ile çözebilme kapasitesine sahip olduğunu dosta ve düşmana göstermiştir. İttifak ortası MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı duruş, bugüne uzanan hayırlı sürece vesile olmuştur.

"MİLLETİMİZİN TÜM FERTLERİ ACI ÇEKMİŞ KAYIP VERMİŞTİR"

On binlerce vatan evladının hayatı pahasına süren bu terör iklimini bitirmek için biz de hep bir arayış içerisinde olduk. Hatta bu uğurda hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Çok ağır yüklerin altına girdi. Örgütün eylemlerine başladığı tarihten bugüne geçen bu sürede Türk'ü Kürt'ü ve diğer kesimleriyle milletimizin tüm fertleri acı çekmiş kayıp vermiştir.

"ESKİ PARADİGMALARLA DEVAM ETSEYDİK BU NOKTAYA GELEMEZDİK"

Terör ekonomimize de ağır darbe vurmuştur. Bizimle aynı kulvardaki kimi ülkeler gelişmişlik liginin en üstüne çıkarken biz yolumuza döşenen mayınları temizlerken çok vakit kaybettik. 2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonları ile değil de eski paradigmalarla devam etseydik bu noktaya kesinlikle gelemezdik.

Meşru ve makbul yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın ruhuna da aykırı. Bunun aksini hiç kimse inkar edemez. Güven, huzur, refah içinde yaşamak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi geleceğimize sahip çıkmaklar, kendi yolumuzu çizmekle mümkündür. Bunu başaramayan toplumların ne hale düştüğünü görüyoruz.

"ÖRGÜTÜN SURİYE VE AVRUPA KOLLARININ DA FESİH VE SİLAH BIRAKMA SÜRECİNE KATILMASI HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR"

Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin adının terörle değil, teknolojiyle, kültürle, sanatla anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE TEŞEKKÜR

Bu vesileyle terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini yakinen bildiğimiz MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum. DEM Parti'de sürece yakından destek veren Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere eş başkanlara milletim adına teşekkür ediyorum. Sağ duyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde de aynen sürdürülmesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve diğer siyasi parti liderlerine de bu süreçteki yapıcı tutumları için takdirlerimi sunuyorum.

Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde kalan hususları konuşmak siyasetin işi haline gelecektir. Herkesi gelişmeleri takibe davet ediyoruz.

Bu sabah sayın Trump ile Suddi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz. Bölge barışını güçlendireceğiz. Her yerde ilkeli politikalarımızla muhataplarımızın itimadını kazandık. İnşallah Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberler de alacağız.

İBB TEPKİSİ: "BU YOLSUZLUK İSTANBUL'LA SINIRLI KALMAMIŞTIR"

Yerel yönetimlerde AK Parti iktidarlarının ilk iki döneminde pek çok reformu hayata geçirdik. Alt ve üst yapı yatırımlarının önemli kısmı belediyelerimiz aracılığıyla gerçekleşti. İlk etapta belediye hizmetlerine büyük ivme kazandıran sistem ön görülemeyen kaçakların merkezi haline geldi. Eser ve hizmeti hızlandırmak için verilen yetkiler kariyer planlarının vasıtasına dönüştü. Pek çok alanda patlak veren yolsuzluk, israf, kayırma, yasa dışı oluşumlara kaynak ayırma şikayetleri çoğaldı. Belediyeye işi düşenlerin haraca bağlanması ile, hizmetlerin vatandaşa yeterince götürülmesi ile sonuçlandı. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülememiş suç örneğidir. Ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı görülüyor. Bu yolsuzluk İstanbul ile sınırlı kalmamış kolları farklı yerlere uzanan, uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Bu yozlaşmayı az ya da çok her belediyede görmek mümkündür. Buradaki yaklaşımımız parti odaklı değil sistem merkezlidir.

"BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ YETKİ PAYLAŞIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR"

Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Karşılaşılan sorunların başında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır. Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Büyükşehir olmayan şehirlerimizin yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır.

"BELEDİYELERDEKİ KAYYUM UYGULAMASINI YENİDEN İSTİSNA HALİNE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İmar düzenlemeleri sağlıklı şekilde yapılmalıdır. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Belediyelerdeki kayyum uygulamasını yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.

Az sayıdaki istisna haricinde belediyelerin tamamı borç batağındadır. Prim borçları için verdiğimiz mücadele bilinmektedir. Bir konser etkinliği için yüz milyonlarca lira harcanırken SGK primine gelince paramız yok deniyor. Aynısı reklam bütçeleri için de geçerli. Belediyelerin orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli. Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir. Böyle gelmiş böyle gider neme lazımcılık bizim benimseyeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sorun varsa, şikayet varsa siyaset kurumunun görevi buna çözüm bulmaktır. Bu hususların çözümü meseleye partiler üstü bakış açısını gerektiriyor. Bu çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur. Milletin derdi ile dertlenen, ülkenin sorunlarına çözüm iradesi gösteren partilere şimdiden teşekkür ediyorum"