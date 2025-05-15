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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Kuçkarov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile Özbekistan’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Kuçkarov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Toplantısı öncesinde, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı kıymetli dostum Sayın Cemşit Kuçkarov ile Taşkent’te bir araya geldik. Görüşmemizde; siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra tarım, enerji, inşaat ve ulaştırma gibi birçok alanda karşılıklı talepleri, yatırımları ve ortak projeleri değerlendirdik. Türkiye, Özbekistan’ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam ederken; köklü tarihî bağlarımız ve ortak medeniyetimiz bu iş birliğine güçlü bir zemin oluşturuyor. Sayın Kuçkarov’a ve Özbek kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; ilişkilerimizin her alanda daha da derinleşmesini temenni ediyorum” dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz
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