Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu’na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temasları kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile görüştü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE YATIRIMLAR ELE ALINDI

Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze’de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA