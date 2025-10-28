HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu’na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu’na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temasları kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile görüştü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE YATIRIMLAR ELE ALINDI

Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze’de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralıİş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralıKontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cevdet Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.