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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı!

11.03.2025 20:04
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde ağırlıklı olarak aile kurumunun korunması vardı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, aile kurumunu güçlendirmek için oluşturulan "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun öneminin ifade edildiğini belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, kurulun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumun teminatı aile yapısına yönelik artan tehditlerin yer aldığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi ifade edildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıda, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı meydan okumaların derinlemesine tahlil edildiğini, aile kurumunun nasıl daha güçlü hale getirileceği konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirtti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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