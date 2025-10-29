Cumhuriyet ile yaşıt 102 yaşındaki Ali amca bayramını protokolde kutladı

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin ilan edilişinin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi. Törene 23 Nisan 1923 tarihinde doğan ve Cumhuriyetle aynı yaşta olan 102 yaşındaki Ali Sezer protokolde yerini aldı.



Ali Sezer Cumhuriyetin zor şartlarda kurulduğunu belirtirken, şu anda Türkiye’nin oldukça gelişmiş bir ülke olduğunu ifade etti. Davetleri için Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’a teşekkür eden Sezer, "1923 doğumluyum, 102 yaşındayım. Memlekette ulaşım yoktu, şimdi böyle sorunlar kalmadı. Cumhuriyet Bayramı, hepimize kutlu olsun. Türkiye, ömür boyu yaşayacak. Dünya, Türkiye’ye hayret ediyor. Çünkü, Türkiye gibi devlet yok. Allah bu memleketin başından gençleri de eksik etmesin. Gelecek nesillerimiz her sene Cumhuriyet Bayramı’nı kutlasınlar. Atatürk bu cumhuriyeti zorla kurdu, millet hürriyetine kavuştu" dedi.



Davete katılanları kapıda eşi Hülya Aksoy ile karşılayan Vali Hüseyin Aksoy şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü münasebetiyle Eskişehir Valisi olarak resmi kabul törenimizi gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet eden, katılan bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102’nci yılında cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Program saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Davette Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül duası ile program devam etti. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuar öğretim üyelerinin ve ardından Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’ne Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, milletvekilleri ve birçok önemli isim katıldı. Program pasta kesimi ile sona erdi.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır