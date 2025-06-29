HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

D-100'de otomobil bariyerlere çarptı

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

D-100'de otomobil bariyerlere çarptı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 34 HK 0827 plakalı Citroen marka otomobil, Kuruçeşme mevkisindeki batı girişleri yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrularak ters dönen otomobil, tekrar bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel'den orman yangınlarıyla ilgili paylaşımCHP lideri Özel'den orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
İsrail saldırılarına devam ediyor! 37 Filistinli hayatını kaybettiİsrail saldırılarına devam ediyor! 37 Filistinli hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, İran'a 'yeşil ışık' yaktı! Şartını açıkladı

Trump, İran'a 'yeşil ışık' yaktı! Şartını açıkladı

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Rusya'dan yeni uyarı! "Dünya cehenneme dönüşebilir"

Rusya'dan yeni uyarı! "Dünya cehenneme dönüşebilir"

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden göründü: 5 mahalle tahliye edildi

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden göründü: 5 mahalle tahliye edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.