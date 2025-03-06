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  4. Dağ keçilerini görüntülemek için keçi gibi tırmandı

Dağ keçilerini görüntülemek için keçi gibi tırmandı

06.03.2025 12:54
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Tokat'ın Niksar ilçesinde dağ keçilerini görüntülemek isteyen bir vatandaş, zorlu arazi şartlarına rağmen onları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başardı.

Dağ keçilerini görüntülemek için keçi gibi tırmandı

Niksar ilçesinde doğa harikası anlar yaşandı. Niksar ile Reşadiye ilçeleri arasındaki dağlık alanda dağ keçilerini gören Kadir Yılmaz, bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarıldı. Dik yamaçlara doğru ilerleyen keçileri görüntülemek isteyen Yılmaz, onları takip ederken adeta nefes nefese kaldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen takibini sürdüren Yılmaz, sonunda dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başardı. Nadir görülen bu anlar doğa tutkunları için heyecan oluştururken, bölgedeki yaban hayatı cep telefonu ile kayda alındı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat dağ keçisi
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