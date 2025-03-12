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Dağ keçilerinin Hasankeyf keyfi görüntülendi!

12.03.2025 15:45
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Dağ keçilerinin Hasankeyf keyfi görüntülendi!

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce fotokapanla takip edilen Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkisinde bir grup yaban keçisi köylülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türler' listesinde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri sayısının Hasankeyf çevresindeki dağlarda arttığını belirten köy sakinleri, yaban hayatının korunması ve bilinçsiz avlanmalara karşı yaptırımların artırılmasının gerektiğini dile getirdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf
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