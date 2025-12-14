HABER

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu

Isparta’nın Sav Kasabası’nda evden ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk, akıllı saati üzerinden annesine ulaşarak yerini bildirmesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu

Isparta’nın Sav Kasabası’nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu 1

Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu 2

AKILLI SAATİ ÜZERİNDEN ANNESİNİ ARAYARAK KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Arama çalışmaları sürerken Ekrem Sefa A.’nın, akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi. Çocuğun evlerin görünmediği dağlık bir mevkide bulunduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu 3

Yapılan çalışmalar sonucunda Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu 4

Dağlık alanda bulundu: 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde kurtuldu 5

