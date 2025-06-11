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Daha babasının acısını yaşarken... Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in duygusal paylaşımının ardından, kim olduğu bilinmeyen bir şahıs sosyal medyada mide bulandıran paylaşımlar yaptı. Acılı kızın hesabını taklit eden sahte hesapta kullanılan ahlaksız ifadeler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha babasının acısını yaşarken... Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!
Çiğdem Sevinç

9 Haziran'da bacağından elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in acı kaybının üzüntüsü sürüyor. Zeyrek, dün on binlerce seveni ile toprağa verilmişti. Kızı Nehir Zeyrek'in "Bana hep şunu derdi: 'Baban varsa sorun yok.' Ama benim artık babam yok" sözleri ile yaptığı paylaşım ise yürekleri dağlamıştı.

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MİDE BULANDIRDI

Nehir Zeyrek'in bu duygu dolu paylaşımının sosyal medyada gündem olmasının üzerine henüz kim olduğu bilinmeyen bir şahıs, genç kızın hesabını taklit ederek açtığı sahte hesapta ahlaksız söylemlerde bulundu.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Mide bulandıran sözlerle paylaşım yapılan hesap kısa süre sonra kapandı. Bu olay sosyal medyada infial yarattı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin ahlaksız paylaşımlarda bulunan şahsı bulup, cezalandırmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ferdi Zeyrek Nehir Zeyrek
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