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Daha kaliteli uyku için yatak odanızda yapmanız gereken 5 değişiklik

Günlük yaşam koşturmacası ve telaşı içinde kişilerin verimli ve sağlıklı olabilmeleri için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Her bireyin ihtiyaç duyduğu bazı beslenme ve uyku standartları vardır. Bunlara dikkat ederek daha sağlıklı bir hayat sürmek mümkün olabilir.

Daha kaliteli uyku için yatak odanızda yapmanız gereken 5 değişiklik
Ferhan Petek

Kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlıklı beslenmelerine, düzenli yürüyüş gibi basit de olsa spor etkinlikleri içinde bulunmasına ve özellikle gün içinde alması gereken uykuyu alması için yeterince süre uyumasına bağlıdır. Uykunun önemi sadece günlük enerji ihtiyacını karşılamak için değil kişilerin gün içinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha iyi hissetmesi için son derece önemli bir durumdur.

Kaliteli uyku neden önemlidir?

Bir kişinin tüm gece boyunca bölünmeden kesintisiz bir uyku uyuması, hem sabahları dinç bir şekilde uyanabilmesi hem de ruh halinin daha sağlıklı olması için önemlidir. Bu da kaliteli bir uyku anlamına gelir. Uyku sırasında insan vücudu ruhsal ve fiziksel olarak yenilendiği için yaşanan günün kalitesi verimli bir uykuya direkt olarak bağlıdır.

Kaliteli bir uyku uyuyabilmek ve bu sayede daha sağlıklı olabilmek için beslenme düzenine, fiziksel etkinliklere, uyku ortamına, günlük yaşam içindeki stres kontrolüne ve yatak seçimine dikkat etmek son derece önemli kabul edilir. Uzmanlar doğru beslenmeden doğru yatak odası düzenlemesine dek birçok ayrıntının kaliteli bir uyku için oldukça etkili olduğunu savunmaktadır.

Daha kaliteli uyku için yatak odanızda yapmanız gereken 5 değişiklik nedir?

Sağlıklı bir vücut, dinç ve genç görünen bir cilt, gün boyu zinde ve enerjik hissetmek gibi durumlar düzenli uyku ile doğru orantılı olan durumlardır. Bu yüzden günlük uyku ihtiyacı mutlaka karşılanmalıdır. Bu uyku ihtiyacı süresi kişiden kişiye ve yaş grubuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Örnek olarak çocuklar için 12-5 yaş arasında mutlaka 12 ile 14 saat uyku önerilir. İlkokula giden çocukların ise 10 ya da 11 saat uyuması gerektiği söylenmektedir. Erişkin dönemde olan gençlerin de 6-7 saat uyumaları yeterli olarak görülmektedir.

Yeteri kadar uyku uyumayan çocuk ve yetişkin bireyler hem gün içinde enerjisi yetmeyeceği için hem de uyku sırasında yenilenen ve tazelenen vücut gerekli süreyi bulamadığı için sinirli gergin ve stres oluşturacak çevresel faktörlere açık olacaktır. Kaliteli bir uyku uyuyabilmek için gerekli olan durumlardan biri de uyunacak olan alanın kaliteli uykuya elverişli hale getirilmesidir. Bunun için uzmanların önerilerine göre yatak odasında yapılması gereken 5 değişiklik şunlardır:

  • Yatak odasının ısısı çok soğuk ya da çok sıcak olmamalıdır.
  • Oda uyumadan önce mutlaka havalandırılmalıdır.
  • Yatak vücuda uygun olarak seçilmeli ve yazlık ile kışlık tarafı mevsime uygun olarak kullanılmalıdır.
  • Oda loş, mümkünse karanlık ve ferah olmalıdır.
  • Yatak odasında asla televizyon gibi uyarıcılar olmamalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
yatak odası uyku
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