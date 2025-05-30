Daha küçücükler! İstanbul'da inanılmaz görüntüler: Market sayan çocuklar bir de kasiyere falçata çekti

İstanbul'un Kartal ilçesinde market soyan çocuklar tam anlamıyla 'pes' dedirtti. Küçük yaşları itibarıyla başka bir boyut alan hırsızlık sırasında çocuğun tehdit için falçata çekmesi de dikkat çekti. Sosyal medyada görüntüler için "Bunlar çocuk değil, eşkıya. Bu yaşta 'pes'" yorumu geldi.
Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek’in haberine göre; pazar arabasıyla İstanbul Kartal’da bulunan bir markete gelen iki çocuk dehşet saçtı. Suça sürüklenen çocuklar şarküteri reyonunda fiyat etiketlerine bakarak daha pahalı olduğunu gördükleri peynirleri ve tereyağlarını arabaya doldurdular.
Kapüşonlarıyla kendilerini gizlemeye çalışan çocuklar, kasada işlem yapılırken aradan sıyrılmaya çalıştılar. Şüpheli hareketleri nedeniyle kasiyer durumu fark etti. Ancak çocuklardan biri kasiyere para yerine falçata uzattı. O anlarda çocuklara müdahale edemeyen kasiyer polise ihbarda bulundu.
Güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine şarküteri reyonundaki hırsızlık ortaya çıktı. 2 çocuğun 22 bin 500 lira değerinde peynir ve tereyağı çaldığı tespit edildi. Suça sürüklenen çocukları yakalama çalışmaları sürüyor.
Hırsız çocukların görüntüsü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çocuklara herkes tepki gösterirken kimi kullanıcılar ekonomiden kimisi hukuktan dem vurdu. İşte gelen yorumlardan bazıları:
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