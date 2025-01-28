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  4. Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.01.2025 16:47
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde son olarak geçtiğimiz günlerde gerekçeli karar açıklanmıştı. Anne, ağabey ve amcanın ortak hareket ettiği vurgulanırken, Yüksel Güran'ın avukatı aracılığıyla cezaevi yönetiminden bir talepte bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Güran'ın Narin'i rüyasında görebilmek için sık sık uyuduğu aktarıldı.

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Narin Güran'ın Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Kan donduran olayda çok sayıda gözaltı kararı verilmiş ve gözaltına alınanlar arasında anne, amca ve ağabey de vardı. Güran davasında mahkeme kararını açıklamış ve anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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"NARİN'İ KURTARMA ŞANSLARI VARDI"

Mahkemenin gerekçeli kararında anne, ağabey ve amcanın Narin Güran cinayetinde ortak hareket ettiğini, Narin Güran'ı kurtarma şansları varken yapmadıkları yer almıştı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN YENİ TALEP

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre daha önce tahliye talebi reddedilen anne Yüksel Güran'ın okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla talepte bulunduğu öğrenildi.Cezaevi yönetiminin başvuruyu değerlendireceği belirtildi.

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NARİN'İ GÖRMEK İÇİN SIK SIK UYUYORMUŞ

Öte yadan Güran'ın Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ndeki tek kişilik koğuşta kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hapiste okuma yazma mı öğrenmek istemiş❓keşke cahil kalsaydı da ölen çocuğunun katilini itiraf edebilme aklına/yüreğine sahip olsaydı❗️🧐
okuması yazması yok ta telefonu nasıl kullanıyor🤣 alo diyor galiba
@963963 kardeşim bunlarda her türlü tezgah var,,nasıl bir sülale bizde çözemedik
İnsan nasıl öz kızını ölüdür diye tutuklanır.Akıl alacak gibi değil.
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