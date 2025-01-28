Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Narin Güran'ın Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Kan donduran olayda çok sayıda gözaltı kararı verilmiş ve gözaltına alınanlar arasında anne, amca ve ağabey de vardı. Güran davasında mahkeme kararını açıklamış ve anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4,5 yıl hapis cezası verilmişti.

"NARİN'İ KURTARMA ŞANSLARI VARDI"

Mahkemenin gerekçeli kararında anne, ağabey ve amcanın Narin Güran cinayetinde ortak hareket ettiğini, Narin Güran'ı kurtarma şansları varken yapmadıkları yer almıştı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN YENİ TALEP

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre daha önce tahliye talebi reddedilen anne Yüksel Güran'ın okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla talepte bulunduğu öğrenildi.Cezaevi yönetiminin başvuruyu değerlendireceği belirtildi.

NARİN'İ GÖRMEK İÇİN SIK SIK UYUYORMUŞ

Öte yadan Güran'ın Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ndeki tek kişilik koğuşta kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.