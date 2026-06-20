Daha sağlıklı olmak isterken hastalandı! Takviyelerin bilinmeyen yüzü

Yapılan son araştırmalar, toplumun büyük bölümünün düzenli olarak vitamin, mineral ve bitkisel takviyeler kullandığını ortaya koyarken, doktorlar özellikle yüksek doz ve çoklu kullanım konusunda uyarılarda bulundu.

ÇOK TAKVİYE ALMAK ZARARLI MI?

Bir tüketici araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 76'sı düzenli olarak en az bir takviye edici gıda kullanıyor.

Daha dikkat çekici olan ise her beş kişiden birinin günde dört veya daha fazla takviye ürünü tüketmesi.

Uzmanlar, toplumda giderek yaygınlaşan "ne kadar çok takviye, o kadar sağlıklı yaşam" anlayışının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

ENERJİK HİSSETMEK İSTEDİ SONRASI ZARAR OLDU

Bu risklerin somut örneklerinden biri ABD'nin Seattle kentinde yaşayan Ginger Smith'in yaşadıkları oldu. Üç yıl boyunca yüksek dozda C ve D vitamini, zerdeçal, elektrolit ürünleri ve çeşitli sindirim destekleri kullanan Smith, kendisini daha enerjik hissettiğini düşünürken farkında olmadan böbreklerine zarar verdi.

Şiddetli bel ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran Smith'in böbreğinde 2 ila 3 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Doktorlar, oluşan taşın uzun süreli ve yoğun takviye kullanımına bağlı olabileceğini değerlendirdi.

Uzmanlar tehlikenin yalnızca böbreklerle sınırlı olmadığını belirtti. Özellikle yüksek dozda alınan bazı vitamin ve bitkisel ürünlerin karaciğerde ciddi hasarlara yol açabileceği ifade ediliyor.

A vitamini, glutamin, ashwagandha ve yeşil çay özü içeren ürünlerin kontrolsüz kullanımının karaciğer üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği vurgulandı.

SİNİR SİSTEMİNDE KALICI HASAR RİSKİ

Bir diğer önemli risk ise farklı takviyelerin farkında olmadan bir arada kullanılması. Örneğin multivitamin kullanan bir kişinin ek olarak yüksek doz B6 vitamini alması, uzun vadede sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara neden olabilir.

Uzmanlar, aynı içeriklerin farklı ürünlerde bulunabileceğini ve bu durumun fark edilmeden aşırı doza yol açabileceğini belirtti.

Tıp uzmanları, takviye edici gıdaların tamamen zararlı olmadığını ancak ihtiyaç halinde ve hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı yaşamın temelinin dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku olduğunu hatırlatan uzmanlar, vitamin veya mineral eksikliği şüphesi bulunan kişilerin öncelikle kan tahlili yaptırarak uzman görüşü almasının önemine dikkat çekti.

Uzmanlara göre takviyeler bilinçli kullanıldığında fayda sağlayabilir ancak kontrolsüz ve gereksiz tüketim, sağlığı desteklemek yerine böbrek ve karaciğer başta olmak üzere birçok organda kalıcı hasara neden olabilir.

