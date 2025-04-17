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Daha taksitini bitirmemişti: Aracını ateşe verdi! Sebebi şaşkına çeviriyor...

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kişi daha taksitini bitirmediği otomobilini Dörtyol Sanayi'de ateşe verdi. Alevleri görerek bölgeye gidenler ise adamın arabasının başında olduğunu gördü. Cep telefonu ile kayda alınan anlarda araba sahibinin İsrail'e tepki olsun diye aracını yaktığı öğrenildi.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayi içerisinde bulunan dükkanın yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya isimli genç olay yerine doğru yöneldi. Otomobilin yandığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerası kaydetmeye başladı.

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TAKSİDİNİ BİTİRMEDİĞİ ARACI İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN YAKTI

O esnada taksitle aldığı otomobilini, İsrail'e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına gelerek, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ve tekrar araç alarak İsraile desteğe devam eder :)))
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