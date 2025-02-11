HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dakikalar kaldı! AKOM o saate dikkat çekti... Dondurucu soğuk ve buzlanma tehlikesi büyüyor

Dakikalar kaldı! AKOM o saate dikkat çekti... Dondurucu soğuk ve buzlanma tehlikesi büyüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’u Sibirya soğukları geldi çattı! Şehri etkisi altına alan kuvvetli kar yağışı, ulaşımı felç etti, buzlanma ve don riski yükseldi! Sıcaklıklar 1°C’ye kadar düştü. Uzmanlar uyarıda bulundu: Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabilir.

Dakikalar kaldı! AKOM o saate dikkat çekti... Dondurucu soğuk ve buzlanma tehlikesi büyüyor

İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı, kenti etkisi altına alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), son hava tahmin raporunda, sıcaklıkların 1 ila 6°C arasında seyredeceğini ve kar yağışının kentin kuzey ve batı ilçelerinde etkili olacağını duyurmuştu. Beklenildiği gibi de oldu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, İstanbul'un çoğu bölgesini beyaza bürüdü.

thumbs_b_c_00bc7bb6d55a51f81d21e041378423c2

KAR YAĞIŞI NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Avrupa Yakası: Kar yağışı, sabah saat 07.00'den itibaren Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinde başladı.

Anadolu Yakası: Öğle saatlerinden sonra Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla gibi doğu ilçelerinde yoğun kar geçişleri görüldü.

thumbs_b_c_0d148911a4e7d2babc24be4aba73a77f

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİLEYECEK

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'un Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kar yağışının ardından sıcaklıklar 3 ila 6°C arasında düşerken, gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, Şubat ayı ortalamasının 3-6°C altında seyredecek hava sıcaklıkları, İstanbul'da olumsuz koşullara yol açabilir.

thumbs_b_c_0f3b0866c015056b92d1506b60951f8e

ÖNEMLİ UYARILAR

Ulaşımda Aksamalar: Yetkililer, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

thumbs_b_c_29ebac6421dac5c64d045acc9b8e7f7e

Buzlanma ve Don: Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıda yerel olarak kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve bu durum buzlanma ile don riskini artıracak. Özellikle akşam 18:00'den sonra dikkatli olunması gerekiyor.

Toplu Taşıma Tavsiyesi: Zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

thumbs_b_c_4b40d560035430d87fdbbc2d3ee3e6c9

Yetkililer, tüm vatandaşları don, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaya çağırıyor. Bu soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, İstanbul'u zorlu bir kış koşuluyla karşı karşıya bırakacak.

thumbs_b_c_b6560143d977d6813cca42b93bb87da7

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul AKOM kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!

Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!

İzmir’de dehşet! Anne 1 yaşındaki bebeğini denize attı!

İzmir’de dehşet! Anne 1 yaşındaki bebeğini denize attı!

İstanbul'dan kar manzaraları! Kış lastiği olmadan trafiğe çıkanları bekleyen hazin son

İstanbul'dan kar manzaraları! Kış lastiği olmadan trafiğe çıkanları bekleyen hazin son

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.