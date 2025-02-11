Dakikalar kaldı! AKOM o saate dikkat çekti... Dondurucu soğuk ve buzlanma tehlikesi büyüyor

İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı, kenti etkisi altına alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), son hava tahmin raporunda, sıcaklıkların 1 ila 6°C arasında seyredeceğini ve kar yağışının kentin kuzey ve batı ilçelerinde etkili olacağını duyurmuştu. Beklenildiği gibi de oldu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, İstanbul'un çoğu bölgesini beyaza bürüdü.

KAR YAĞIŞI NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Avrupa Yakası: Kar yağışı, sabah saat 07.00'den itibaren Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinde başladı.

Anadolu Yakası: Öğle saatlerinden sonra Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla gibi doğu ilçelerinde yoğun kar geçişleri görüldü.

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİLEYECEK

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'un Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kar yağışının ardından sıcaklıklar 3 ila 6°C arasında düşerken, gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, Şubat ayı ortalamasının 3-6°C altında seyredecek hava sıcaklıkları, İstanbul'da olumsuz koşullara yol açabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Ulaşımda Aksamalar: Yetkililer, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Buzlanma ve Don: Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıda yerel olarak kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve bu durum buzlanma ile don riskini artıracak. Özellikle akşam 18:00'den sonra dikkatli olunması gerekiyor.

Toplu Taşıma Tavsiyesi: Zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, tüm vatandaşları don, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaya çağırıyor. Bu soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, İstanbul'u zorlu bir kış koşuluyla karşı karşıya bırakacak.