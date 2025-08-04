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Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Dünya İspanya'daki kanlı infazı konuşuyor. Daltonlar suç örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Caner Koçer infaz edildi. Koçer'in cinayeti İspanya basınında kendine yer buldu. Bazı ajanslar olayı, 'Türk çetelerinin savaşı' olarak servisi etti. Saldırı sonra bir paylaşım ise dikkat çekti.

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Söz konusu olay İspanyol basınında da geniş yer buldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! Türk çetelerinin savaşı... 1

TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! Türk çetelerinin savaşı... 2

"TÜRK ÇETELERİNİN SAVAŞI..."

Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! Türk çetelerinin savaşı... 3

SUİKASTI KİM DÜZENLEDİ?

Sabah'ın aktardığına göre Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."

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Anahtar Kelimeler:
İspanya suikast Casper Daltonlar
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