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  4. Darbettiği kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı! Gözaltına alındı

Darbettiği kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı! Gözaltına alındı

07.03.2025 01:19
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Kütahya'da bir kişiyi darbederek o anları kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Darbettiği kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı! Gözaltına alındı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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Polis, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir banka oturttuğu kişiyi, darbedip o anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüphelinin E.İ. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.İ., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya darp
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