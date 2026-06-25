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Datça'da bu yola 1 yıldır greyder bile gelmiyor!

Datça’da bir vatandaş, evine ulaşımı sağlayan tek imarlı yolun 1 yıldır bakımsız bırakıldığını belirterek Muğla Valiliği ve Datça Kaymakamlığı’na başvurdu. Yağışlı havalarda yolun dere yatağına dönüştüğünü ifade eden vatandaş, ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşamadığını öne sürdü.

Datça'da bu yola 1 yıldır greyder bile gelmiyor!
Doğukan Akbayır

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evine ulaşımı sağlayan tek yolun uzun süredir bakımsız bırakıldığı gerekçesiyle Muğla Valiliği ve Datça Kaymakamlığı’na şikayette bulundu.

Oda TV'de yer alan habere göre, Karaköy Mahallesi’nde ikamet eden vatandaş, Datça Belediyesi’nin sorumluluğundaki imarlı ara yolun yıllardır kalıcı olarak yapılmadığını, son bir yıldan fazla süredir ise en temel bakım hizmeti olan greyder çalışmasının dahi gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Başvuru dilekçesinde, kuru havalarda yolun derin çukurlar, gevşek toprak ve keskin taşlarla kaplandığı, bu nedenle araçların alt takımlarında ciddi hasarlar meydana geldiği belirtildi. Vatandaş, mevcut durumun günlük ulaşımı zorlaştırdığını ve güvenli sürüşü imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

Datça da bu yola 1 yıldır greyder bile gelmiyor! 1

"YAĞMURDA YOL NEHRE DÖNÜŞÜYOR"

Şikâyette en dikkat çekici bölüm ise yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlar oldu. Bölgede yağmur suyu drenaj hattı ve menfez bulunmadığını belirten vatandaş, yağış sırasında suyun doğrudan yol üzerinden aktığını, toprağı sürükleyerek yolu adeta dere yatağına çevirdiğini söyledi.

Dilekçede, bu durumun sadece günlük yaşamı değil, olası acil durumları da tehlikeye attığı vurgulandı. Vatandaş, yağışlı havalarda ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşmasının fiilen mümkün olmadığını belirterek can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluştuğunu kaydetti.

“BELEDİYENİN YASAL GÖREVİ”

Başvuru sahibi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında yol yapımı, bakım çalışmaları ve yağmur suyu altyapısının belediyenin temel görevleri arasında bulunduğunu hatırlatarak, hizmetlerin uzun süredir yerine getirilmemesinin açık bir “hizmet kusuru” oluşturduğunu savundu.

Vatandaş, yolun imar planına ve teknik kurallara uygun şekilde kalıcı olarak yapılmasını, asfaltlanmasını ve yağmur suyu altyapısının tamamlanmasını talep etti.

Datça da bu yola 1 yıldır greyder bile gelmiyor! 2

YARGI YOLU MESAJI

Başvurusunda Datça Belediyesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdare Mahkemesi’ne başvuracağını da belirten vatandaş, oluşan maddi zararların tazmini için yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

Dilekçeye, yolun kuru ve yağışlı havalardaki durumunu gösteren fotoğrafların da eklendiği öğrenildi. Datça Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça
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