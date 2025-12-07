HABER

Davraz Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü bazı noktalarda beyaza bürüdü

Isparta’nın kış turizmiyle öne çıkan Davraz Kayak Merkezi’nde zirve ve tesis çevresindeki birçok nokta mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Davraz Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü bazı noktalarda beyaza bürüdü

Isparta’nın kış turizmiyle öne çıkan Davraz Kayak Merkezi’nde zirve ve tesis çevresindeki birçok nokta mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının devam etmesi halinde sezonun bu yıl erken açılması bekleniyor.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi’nde beklenen kar yağışı başladı. Akdeniz Bölgesi’nin incisi olarak adlandırılan Davraz’ın 2 bin 635 metre rakımlı zirvesi, hafif şekilde etkili olan yağışla birlikte beyaza büründü. Sadece zirve değil, kayak merkezinin farklı noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Pistlere yakın bölgeler ile tesis çevresindeki alanlar sabah saatlerinde ince bir kar örtüsüyle kaplandı. Merkezin büyük bölümünün beyaza bürünmesi, Isparta’da kış turizmi açısından heyecan oluşturdu. Kar yağışlarının sürmesi halinde Davraz Kayak Merkezi’nde sezonun bu yıl normalden daha erken açılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

