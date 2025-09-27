HABER

'Dayıma borcun var' deyip, iş insanında haraç istemişlerdi! Film gibi operasyonla yakalandı

Arnavutköy’de iş insanını arayarak tehdit eden ve 40 bin dolar isteyen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı nefes kesen operasyon polis kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy’de 13 Eylül’de polise başvuran iş insanı R.Ö. (47), telefonla arayan ve kendisini 'Destan' olarak tanıtan kişinin, tehdit ederek para istediğini belirtti. Telefondaki kişinin, “Dayım İ.E.’ye 50 bin dolar borcun var ama sen 40 bin dolar versen de olur" dediğini, ancak ortağı olan İ.E. ile arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dayıma borcun var deyip, iş insanında haraç istemişlerdi! Film gibi operasyonla yakalandı 1

Polis, R.Ö.’ye teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı teslim etmek için randevulaşmasını istedi.

PARA DOLU ZARFI ALMAYA GELİNCE...

Bahçelievler Merkez Mahallesi Çaldıran Sokak’ta, R.Ö.’den para dolu zarfı almaya gelen Y.E.B. (23) suçüstü yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından, Arnavutköy ve Sultangazi’de düzenlenen ve Özel Harekât Polislerinin de katıldığı operasyonla A.P. (29), Y.E.G. (23) ve Y.T. (24) de gözaltına alındı.

Dayıma borcun var deyip, iş insanında haraç istemişlerdi! Film gibi operasyonla yakalandı 2

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki şüphelilerden Y.T.’nin daha önce 16 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dayıma borcun var deyip, iş insanında haraç istemişlerdi! Film gibi operasyonla yakalandı 3

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

