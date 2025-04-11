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DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 105 şüpheli örgüt mensubu yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 farklı ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 105 terör örgütü mensubu şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik operasyonun rakamlarını açıkladı. Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 105 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

105 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDı

İşte Yerlikaya'nın açıklaması;

"23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

23 FARKLI İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu;

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◼️ DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,
◼️ Terör örgütüne finans sağladıkları ve
◼️ Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ali Yerlikaya emniyet
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