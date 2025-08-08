HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dedektif gibi iz sürdü: Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! Müdür koca hakkında karar verildi

İçerik devam ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine harekete geçti. Dedektif gibi iz sürerek eşiyle birlikte başka bir kadın parkta bastı. Daha sonra kadını saçından sürükledi. Mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek başka bir ilçeye buluşmaya giden müdür kocaya, idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçeği ortaya çıkardı. Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, T.Y.'nin bir dönem Buldan Belediyesi'nde de görev yapan E.H. ile buluşma yeri belirlediğini öğrendi.

KOCASI VE SEVGİLİSİNİ 4 SAAT BEKLEDİ

Dedektif gibi iz sürdü: Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! Müdür koca hakkında karar verildi 1

Bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen 25 kilometre ilerideki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi.

KOCASIYLA BULUŞAN KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Dedektif gibi iz sürdü: Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! Müdür koca hakkında karar verildi 2

Gönül ilişkisi yaşayan çiftin gelip parktaki kamelyaya oturduğunu gören N.Y., T.Y. ve E.H.'yi bastığı anları, arkadaşına cep telefonuyla kayıt ettirdi.

Dedektif gibi iz sürdü: Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! Müdür koca hakkında karar verildi 3

Kendisini görünce kaçmaya çalışan E.H.'yi saçından sürükleyen N.Y., yaşadığı öfke nedeniyle hakaretler savurdu. İşletme sahiplerinin araya girmesiyle kurtulmayı başaran E.H., koşarak parktan uzaklaştı.

Dedektif gibi iz sürdü: Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! Müdür koca hakkında karar verildi 4

N.Y., olaya müdahale eden işletme sahiplerine, kocasının kendisini aldattığını ifade etti.

Dedektif gibi iz sürdü: Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! Müdür koca hakkında karar verildi 5

Yaşanan olayın ardından mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek, başka bir ilçeye buluşmaya giden Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.'nin görev yeri Yenicekent Mahallesi'ndeki kantar olarak değiştirildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar toplandıSahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar toplandı
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandıKütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Bakan Tunç: 'Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme'

Bakan Tunç: 'Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.