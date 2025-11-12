HABER

Define avcılarına suçüstü: 2 gözaltı

Bartın'da kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Edinilen bişgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıklarını öğrendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.Ş. ve R.A. isimli 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahısların kazı yaptığı bölgede, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet mermi, 1 adet Spiral, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 6 adet hilti ucu, 2 adet levye, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet balta, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet el testeresi, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet metre, 1 adet el feneri, 1 adet kafa lambası, 1 adet alet çantası, 1 adet 5 lt benzin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

(İHA)

11 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
