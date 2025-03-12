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  4. Değeri 250 bin TL! Önce güldü, sonra fotoğrafını çekip kaçırdı: 'Sevgilim bana alamayınca ben de çaldım'

Değeri 250 bin TL! Önce güldü, sonra fotoğrafını çekip kaçırdı: 'Sevgilim bana alamayınca ben de çaldım'

12.03.2025 09:57
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12.03.2025 09:57
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İstanbul'da yaşanan akılalmaz hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı. Sevgilisiyle kuyumcuya giren genç bir kadın 250 bin TL'lik altın tacı beğendi ancak pahalı diye alamadı. Ertesi gün aynı kuyumcuya tek giden kadın tacı fotoğraf çekmek için aldı ve bir anda kaçmaya başladı. Ekipler hırsızı evinde yakaladı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kadın, 'Sevgilim bana alamayınca çaldım' dedi.

Kasımpaşa’da bir kadın daha önceden sevgilisiyle gittiği kuyumcuda gördüğü 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. İş yerinden çıkan kadın ertesi gün kuyumcuya yeniden gidip tacı, fotoğrafı çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadının ifadesinde, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara yansırken, kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

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SEVGİLİSİYLE GİTTİ, ALAMADI!

Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Firdevs Ç. olaydan 1 gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti. Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı.

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Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı; kadın izini kaybettirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KUYUMCUDAN KAÇTI, EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi.

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Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.‘nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

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'SEVGİLİM ÜZÜLMESİN DİYE ÇALDIM'

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi.

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Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İş yerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.(DHA)

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12 Mart 2025
12 Mart 2025

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kuyumcu Kasımpaşa İstanbul
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