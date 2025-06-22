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Değeri 70 milyon dolar olarak açıklanmıştı! Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı: 'Tutarsanız tuttuğunuz son şey olur'

Dün Kütahya Emniyeti'nin denetimi sırasında Tavşanlı ilçesinde bir araçta değeri yaklaşık 70 milyon dolar olan radyoaktif elementlerden kaliforniyumun ele geçirildiği duyuruldu. Paylaşılan görsel ve haberin dikkat çekiciliği sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı. Bazı paylaşımlarda bunun gerçek olamayacağı belirtilirdi.

Değeri 70 milyon dolar olarak açıklanmıştı! Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı: 'Tutarsanız tuttuğunuz son şey olur'
Ufuk Dağ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte dün şüpheli görülen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir araçta sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

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YOLDA BULDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bu duyuru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bulunan radyoaktif elementin altın aramada da kullanıldığı ve değerinin 70 milyon dolar olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu. Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"BU TUTTUĞUNU SON ŞEY OLUR"

Kaliforniyum elementinin değeri ve saklandığı kap sosyal medyada tartışma yaratma. Bu elementin gerçek olamayacağı birçok paylaşımda belirtildi. Eray Bodur isimli kullanıcı, "Güya radyoaktif Kaliforniyum bulunmuş. Eğer fotoğraftaki gerçek olsaydı o binadaki tüm polis memurları ölmüş olurdu. Ki kamerayı bile bozabilirdi 7,15 gram Kaliforniyum-252'nin aktivitesi 3,8 kCi yapar. Böylesine bir kaynağı tutarsanız tuttuğunuz son şey olur." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan diğer paylaşımlar ise şu şekilde;

  • Okutacak birini bulursak cari açık kapanır o halde.

  • Kütahya Asayiş büro kaliforniyumu ayırt etmişse vallahi büyük başarı da... Taşıyan memurlara bi baktırın. Hani bir ihtimal gerçekse o kapta o maddeyi tutanın başına bir şeyler gelebilir.

  • Kimya mühendisi olarak bilgilendireyim bu maddenin bir gramı 20 30 milyon dolardır yani orada 150 milyon dolar var. Kullanım alanı nükleer bombalarda kullanılabilir nükleer başlıklarda başlatmak için kullanılabilir bildiğiniz gibi İsrail İran savaşı için umarım değildir.

  • Eğer bu madde gerçekten kaliforniyumsa, Türkiye’ye nasıl girdiği, kimden alındığı ve nerede kullanılacağı gibi sorulara acilen yanıt verilmesi gerekiyor. Bu sadece bir adli vaka değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi.

  • Yüzde 100 yalan. Diğer mantıksızlıklar bir tarafa, yüksek radyoaktif maddelerin fotoğrafını böyle çekemezsiniz. Film/fotoğraf makinası sensörleri yanar.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kütahya emniyet
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