Dehşet evi! Çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu, altınları alıp kaçtı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği iddia edilen Nazım G. ile eşi Selma G. arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNE ATEŞ AÇTI

Nazım G., evde bulunan pompalı tüfeği alarak, çocuklarının gözü önünde eşi Selma G.’ye iki el ateş etti. Selma G. karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Elindeki tüfek o sırada evde bulunan kayınpederi tarafından alınan Nazım G., yine iddiaya göre evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KISKANÇLIK İDDİASI

Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)