HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dehşet evi! Çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu, altınları alıp kaçtı

Bursa'de eve sarhoş geldiği iddia edilen Nazım G. (26), eşi Selma G. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Nazım G., çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu. Nazım G. daha sonra ise evdeki altınları alarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan Nazım G., kıskançlık nedeniyle eşini vurduğunu söyledi. Kadının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. İşte detaylar...

Dehşet evi! Çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu, altınları alıp kaçtı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği iddia edilen Nazım G. ile eşi Selma G. arasında tartışma çıktı.

Dehşet evi! Çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu, altınları alıp kaçtı 1

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNE ATEŞ AÇTI

Nazım G., evde bulunan pompalı tüfeği alarak, çocuklarının gözü önünde eşi Selma G.’ye iki el ateş etti. Selma G. karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Dehşet evi! Çocuklarının gözü önünde eşini pompalı tüfekle vurdu, altınları alıp kaçtı 2

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Elindeki tüfek o sırada evde bulunan kayınpederi tarafından alınan Nazım G., yine iddiaya göre evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KISKANÇLIK İDDİASI

Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir sonraki telefonunuz 'daha hızlı' olabilir!Bir sonraki telefonunuz 'daha hızlı' olabilir!
DEM Parti'den Meclis'te 'Selahattin Demirtaş' protestosuDEM Parti'den Meclis'te 'Selahattin Demirtaş' protestosu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.413,00
5.413,67
% 1.35
15:36
Ons Altın / TL
168.324,57
168.390,17
% 1.34
15:51
Ons Altın / USD
4.035,67
4.036,13
% 1.28
15:51
Çeyrek Altın
8.660,79
8.851,35
% 1.35
15:36
Yarım Altın
17.267,46
17.702,69
% 1.35
15:36
Ziynet Altın
34.643,17
35.297,11
% 1.35
15:36
Cumhuriyet Altını
37.913,00
38.486,00
% 3.14
14:10
Anahtar Kelimeler:
Bursa Altın pompalı tüfek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.