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DEM Parti’den gündem yaratacak bir çıkış daha: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

04.03.2025 16:26
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DEM Parti'den devam eden İmralı süreci ile ilgili gündem yaratacak bir çağrı daha geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Meclis kürsüsünden "Sınır ötesi operasyonları acil durmalı" ifadelerini kullanarak sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEM Parti’den gündem yaratacak bir çıkış daha: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Atılacak acil adımlardan birisi bu sürecin yasal ve hukuki adımlarının atılmasıdır." dedi.

Oruç, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, ramazan ayının tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Oruç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, Meclis'in de hızla demokratik siyaset ve hukuk alanını genişletmesi ve tarihsel bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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Bundan sonra devletin ve iktidarın adım atması gerektiğini ileri süren Oruç, "Atılacak acil adımlardan birisi, bu sürecin yasal ve hukuki adımlarının atılmasıdır" dedi.

“SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR ACİL DURMALI”

Hatimoğulları ayrıca TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına da değinerek gündem yaratacak bir çağrıda bulundu:

“Bu umudu kalıcı hale getirmek için PKK'nın kongresini toplayabileceği bir çatışmasızlık zemininin acil bir biçimde oluşturulması gerekiyor. Sınır ötesi operasyonların acil durması gerekiyor. Bu sürecin toplamı bakımından adım atma sırası ve sorumluluk iktidardadır, devlettedir. Kürt sorunun çatışma ve şiddetten arınabilmesi için Sayın Öcalan'ın demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması vurgusunu bir kez daha bizler burada altını çiziyoruz.”

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Öte yandan DEM Parti grup toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sadece kadınlar yer aldı. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Abdullah Öcalan tbmm DEM Parti
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