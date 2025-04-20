DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ederken partisinden yeni bir açıklama yapıldı. Umutlu bekleyişlerinin devam ettiğini vurgulayan parti İmralı Heyeti kadrosunda bir değişiklik olmayacağını belirtti. Partiden yapılan açıklamada ayrıca, "Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

O İDDİALARI YALANLADILAR

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır.

ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME

Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır.