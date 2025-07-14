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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'ittifak' açıklaması! "Böyle bir şey yok, biz devletle bu yolu yürüyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili konuştu. "AK Parti, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" açıklamasına Hatimoğulları, "Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz." diyerek yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'ittifak' açıklaması! "Böyle bir şey yok, biz devletle bu yolu yürüyoruz"
Recep Demircan

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En azından biz bu yolu AK Parti, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerinin yeni ittifak olarak anılmasına yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ndan ittifak açıklaması! "Böyle bir şey yok, biz devletle bu yolu yürüyoruz" 1

Hatimoğulları şunları ifade etti:

"BİZ DEVLET BU YOLU YÜRÜYORUZ"

"Hem sözcüleri Ömer Çelik'in hem de Cumhurbaşkanının kendi ifadelerinde 'İttifakın kast edilmediği' açıklamaları geldi. Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz.

"BARIŞ SÜRECİ İLE SEÇİM SÜRECİ KARIŞTIRILMAMALI"

İktidar bir erken seçim sinyali vermedi. Ya erken seçim ya da Anayasa değişikliği gerekmekte. Barış süreci, seçim süreci ile karıştırılmamalı. Bu barış sürecine zarar verir. Biz mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz"

14 Temmuz 2025
14 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
DEM Parti Terörsüz Türkiye
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