DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç'u ziyaret etti: "Verimli bir görüşme yaptık"

Türkiye'nin ana gündem maddesi olan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşama kaydedilmişti. 'Yasal ve hukuki düzenlemelerin' yer aldığı ikinci aşamadaki süreç için görüşmeler devam ediyor.

DEM PARTİ HEYETİ BAKAN TUNÇ'U ZİYARET ETTİ

Bu kapsamda DEM Parti'nin İmralı heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Taraflar arasındaki görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen DEM Parti heyeti açıklamalarda bulundu.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Verimli bir görüşme yaptık. Süreçle ile ilgili hazırlıklara dair görüşme yaptık" dedi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar, kapsamlı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Süreci değerlendirdiklerini söyleyen Sancar, "Adalet Bakanlığı'nda kapsamlı bir çalışma olduğunu gördük. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek" dedi. Öte yandan heyet bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşecek.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer alıyor. Geçen hafta AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.