HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç'u ziyaret etti: "Verimli bir görüşme yaptık"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti'nin ziyaretleri sürüyor. DEM Parti İmralı heyetinin bugünkü durağı Adalet Bakanlığı oldu. Burada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen heyet, ziyaretin ardından açıklamada bulundu. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Verimli bir görüşme yaptık. Süreçle ile ilgili hazırlıklara dair görüşme yaptık" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç'u ziyaret etti: "Verimli bir görüşme yaptık"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin ana gündem maddesi olan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşama kaydedilmişti. 'Yasal ve hukuki düzenlemelerin' yer aldığı ikinci aşamadaki süreç için görüşmeler devam ediyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç u ziyaret etti: "Verimli bir görüşme yaptık" 1

DEM PARTİ HEYETİ BAKAN TUNÇ'U ZİYARET ETTİ

Bu kapsamda DEM Parti'nin İmralı heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Taraflar arasındaki görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen DEM Parti heyeti açıklamalarda bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti, Bakan Tunç u ziyaret etti: "Verimli bir görüşme yaptık" 2

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Verimli bir görüşme yaptık. Süreçle ile ilgili hazırlıklara dair görüşme yaptık" dedi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar, kapsamlı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Süreci değerlendirdiklerini söyleyen Sancar, "Adalet Bakanlığı'nda kapsamlı bir çalışma olduğunu gördük. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek" dedi. Öte yandan heyet bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşecek.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer alıyor. Geçen hafta AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın Son Fırsatları'nda alınabilecek en mantıklı ürün!Yılın Son Fırsatları'nda alınabilecek en mantıklı ürün!
Trump, 'Altın Filo' projesini duyurduTrump, 'Altın Filo' projesini duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı DEM Parti Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.