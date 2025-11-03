DEM Partili Ahmet Türk'ten çok konuşulacak 'Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' sözleri! "Türkiye lehine çok büyük bir proje var"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra görevinden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanan DEM Partili Ahmet Türk, 'terörsüz Türkiye' süreci hakkındaki çıkışlarıyla dikkat çekti. Sürecin "bir Orta Doğu süreci" olduğunu vurgulayan Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den övgüyle söz etti.

"ORTA DOĞU'NUN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÜYÜK BİR PROJE"

Ahmet Türk, Sabah gazetesine verdiği röportajda "Bu projeyi sadece PKK'nın silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Orta Doğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir" dedi ve Kürt sorununu çözmüş olan bir Türkiye'nin Orta Doğu'nun demokratikleşmesine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"NELER YAŞANDIĞININ FARKINDA DEĞİLLER"

"Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım, hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor" diyen Türk, Türkiye'de apolitik bir kesim olduğunu ve bunların hala Kürtler yoktur dediğini belirtti. "Neler yaşandığının farkında değiller, süreci bu kesime de anlatmak lazım" diyen Türk, bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Orta Doğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerektiğini belirtti.

"BU SORUNU DEVLETİN TÜM KURUMLARINDA HAKİMİYETİ SAĞLAYAN BİR LİDER ÇÖZEBİLİR"

"Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir" diyen Türk, bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakimiyetinin olduğunu söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TUTUMUNU YAPICI BULUYORUM"

Türk, CHP'nin sürece yaklaşımıyla ilgili şöyle konuştu:

"İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum."



Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

"ÖNCEKİ SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMAMASINDA FETÖ'NÜN ETKİSİ VAR"

Daha önceki çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasında FETÖ'nün etkisi olduğunu düşündüğünü söyleyen Türk şöyle devam etti:

"Gülen cemaati o dönemde devletin birçok kademesine sızmıştı. KCK Davasında bu çok açık şekilde ortaya çıktı. Davalara bakan yargıçların, savcıların çoğunun Gülen cemaati gruplarından geldiği ortaya çıktı. O dönemde hükümet de hazır değildi. Şimdi süreç geçmişteki gibi değil. Daha farklı ilerliyor. Zaten Öcalan ile ilk görüşmemizde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördük."

"DEVLET BEY SAHİPLENİYOR"

Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek istediğini belirtirken şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik kararlı bir tavrı var. Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş. Süleymaniye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet beyi yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum."

"MUSTAFA KEMAL DIŞINDA DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARINDA ETKİN GÜCÜ OLAN SAYIN ERDOĞAN OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili yaklaşımınını Ahmet Türk şöyle değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti."

"Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu" diyen Türk, devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle çözümüm zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim olduğunu söyledi.

"Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü söyledi.

'SURİYE' MESAJI: "BÖLGEDE TÜRKİYE LEHİNE BÜYÜK BİR ORTA DOĞU PROJESİ VAR"

Türk, "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Orta Doğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre" diye konuştu.