HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEM Partili Bakırhan, Şanlıurfa'dan seslendi: Kürdistanlılar umutlu olsun

DEM Partili Bakırhan, Şanlıurfa'dan seslendi: Kürdistanlılar umutlu olsun

14.03.2025 15:52
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
14.03.2025 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nevruz etkinliğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakırhan, "Şanlıurfalılar, Kürdistanlılar, emekçiler ve ezilenler umutlu olsun mutlu olsun. Çünkü 2025 nevruzu aynı zamanda Kürtlerin özgürlüklerine kavuşacağı haklarını hukuklarını alacakları bir yılın startı olacak. Bu nevruzları kutlamak için çok can verdik çok bedeller ödedik çok yoldaşımızı arkadaşımızı kaybettik." dedi

DEM Partili Tuncer Bakırhan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nevruz etkinliğine katıldı. Bakırhan burada açıklamalarda bulundu ve herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

"BU ÇAĞRI ORTA DOĞU'YU, SURİYE'Yİ ETKİLEYECEK"

Halfeti'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakırhan, iyi günleri görecekleri bir tarihin eşiğine hep birlikte geldiklerini söyledi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan "silah bırakma" çağrısının demokratik barışa ve kardeşliğe davet çağrısı olduğunu belirten Bakırhan, herkesin bu çağrıya sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bu çağrıyla sadece Türkiye etkilenmeyecek, bu çağrı Orta Doğu'yu, Suriye'yi etkileyecek." dedi.

74

"BİZLERE ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Bu çağrının meyvelerini çalışarak hep birlikte alacaklarını dile getiren Bakırhan, "100 yıl sonra ilk defa tekrar Kürtlerin önüne, Orta Doğu halklarının önüne bir fırsat çıktı. Şimdi bu fırsatı demokrasiyle, eşit haklarla taçlandırmak için bizlere çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

48484

"BU NEVRUZLARI KUTLAMAK İÇİN ÇOK CAN VERDİK"

Bakırhan açıklamalarında, "Şanlıurfalılar, Kürdistanlılar, emekçiler ve ezilenler umutlu olsun, mutlu olsun. Çünkü 2025 nevruzu aynı zamanda Kürtlerin özgürlüklerine kavuşacağı haklarını hukuklarını alacakları bir yılın startı olacak. Bu nevruz hepimiz için çok önemlidir. Bu nevruzları kutlamak için çok can verdik çok bedeller ödedik çok yoldaşımızı arkadaşımızı kaybettik" ifadelerine de yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakırhan, nevruz ateşini yakarak katılımcılarla beraber halay çekti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....
İstanbul'a kar geri dönüyorİstanbul'a kar geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEM Parti Tuncer Bakırhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.