DEM Partili Bakırhan, Şanlıurfa'dan seslendi: Kürdistanlılar umutlu olsun

DEM Partili Tuncer Bakırhan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nevruz etkinliğine katıldı. Bakırhan burada açıklamalarda bulundu ve herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

"BU ÇAĞRI ORTA DOĞU'YU, SURİYE'Yİ ETKİLEYECEK"

Halfeti'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakırhan, iyi günleri görecekleri bir tarihin eşiğine hep birlikte geldiklerini söyledi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan "silah bırakma" çağrısının demokratik barışa ve kardeşliğe davet çağrısı olduğunu belirten Bakırhan, herkesin bu çağrıya sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bu çağrıyla sadece Türkiye etkilenmeyecek, bu çağrı Orta Doğu'yu, Suriye'yi etkileyecek." dedi.

"BİZLERE ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Bu çağrının meyvelerini çalışarak hep birlikte alacaklarını dile getiren Bakırhan, "100 yıl sonra ilk defa tekrar Kürtlerin önüne, Orta Doğu halklarının önüne bir fırsat çıktı. Şimdi bu fırsatı demokrasiyle, eşit haklarla taçlandırmak için bizlere çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

"BU NEVRUZLARI KUTLAMAK İÇİN ÇOK CAN VERDİK"

Bakırhan açıklamalarında, "Şanlıurfalılar, Kürdistanlılar, emekçiler ve ezilenler umutlu olsun, mutlu olsun. Çünkü 2025 nevruzu aynı zamanda Kürtlerin özgürlüklerine kavuşacağı haklarını hukuklarını alacakları bir yılın startı olacak. Bu nevruz hepimiz için çok önemlidir. Bu nevruzları kutlamak için çok can verdik çok bedeller ödedik çok yoldaşımızı arkadaşımızı kaybettik" ifadelerine de yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakırhan, nevruz ateşini yakarak katılımcılarla beraber halay çekti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır