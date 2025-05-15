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DEM Partili Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe konuşunca mikrofonu kapandı: "Kayıtlara geçsin"

DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe konuşurken mikrofonu kapandı. Koçyiğit, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a, "Sayın Başkan yine mikrofonumu kapattınız. Gözden kaçmadı Sayın Başkan, kayıtlara geçsin" dedi.

DEM Partili Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe konuşunca mikrofonu kapandı: "Kayıtlara geçsin"

TBMM Genel Kurulu, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

"SAYIN BAŞKAN YİNE MİKROFONUMU KAPATTINIZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, konuşmasında "Bu dili konuşmaktan, öğretmekten, öğrenmekten ve eşit yurttaşlık temelinde bunu yasal olarak istemekten tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bir halkın dili, onun onurudur, yaşamıdır." dedi. Daha sonra Kürtçe konuşan Koçyiğit'in mikrofonu kapandı.

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Koçyiğit de, "Sayın Başkan yine mikrofonumu kapattınız. Gözden kaçmadı Sayın Başkan, kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum." dedi. Bu sırada mikrofonun yine kapanması üzerine Adan, divandakilere, "Açı verin mikrofonu" ifadelerini kullandı.

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