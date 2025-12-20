Demirci’de birlik ve dayanışma için def-i bela kurbanı

Demirci’de düzenlenen etkinlikte dualar eşliğinde kesilen kurbanın etleri, belediye ekipleri ve hayırseverler tarafından hazırlanarak kavurma ve pilav haline getirildi.

Hazırlanan 8 kazan kavurma ve pilav, ilçe pazaryerinde kurulan stantlarda yaklaşık 8 bin vatandaşa dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Gümüş de katılarak, vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Ülkemizde yaşanan deprem ve felaketler hepimizi derinden etkiledi. İlçemizde dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak için bu etkinlik gerçekleştirildi. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ilçemizi, ülkemizi her türlü afet ve beladan korusun." dedi.

Etkinlik, edilen duaların ardından sona erdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır